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رئيس الوزراء الليبي يعلن رسميا الترشح لمنصب الرئيس

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الليبي يعلن رسميا الترشح لمنصب الرئيس

أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الأحد،ترشحه لانتخابات الرئاسة، حيث أودع اوراق ترشحه لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأبدى الدبيبة مرارًا رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبراً أنه “فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم”.

وأعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يوما، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب سيتمر إلى 7 ديسمبر المقبل.

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