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رئيس الوزراء المالي: “شكر خاص” للجزائر على تضامنها ودعمها الثابت

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء المالي: “شكر خاص” للجزائر على تضامنها ودعمها الثابت
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تشوغويل مايغا

عبّر رئيس الوزراء المالي تشوغويل مايغا عن شكره للجزائر على تضامنها ودعمها للسلم والأمن في بلاده، بصفتها رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وقال مايغا في خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر:”أودّ أن أتوجه بشكر خاص لجمهورية الجزائر الشقيقة، ولقادتها السامين نظير تضامنهم الفاعل ودعمهم الثابت لمالي حكومة وشعبا، في إطار السعي عن السلم والأمن والنمو”.

 من جهة أخرى، أكد مايغا أن “تنفيذ اتفاق الجزائر يعتبر، أمام الأزمة متعددة الأبعاد التي يعرفها مالي منذ 2012، أحد أبرز الأولويات لرئيس المرحلة الانتقالية العقيد آسيمي غويتا.

كما تحدث المسؤول المالي عن “إرادة حكومته لاستكمال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تضمنه مخطط عملها لسنتي 2021-2022 المصادق عليه في 2 أوت 2021 من طرف المجلس  الانتقالي”.

من جهته، أكد سفير الجزائر بمالي الحواس رياش أن “الجزائر بصفتها بلد جوار وقائدة للوساطة الدولية، لن تدخر أي جهد في سبيل عودة مالي إلى سكة السلم والاستقرار والنمو”.

وتابع السفير يقول:”الوساطة الدولية ترى أنه من المستعجل التوصل إلى تسريع لمسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي يبقى الأساس من أجل عودة السلم والأمن والاستقرار في إطار احترام السلامة الترابية ووحدة وسيادة هذا البلد”.

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