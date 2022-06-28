رئيس الوزراء المصري في زيارة إلى الجزائر

يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجزائر الخميس، بمناسبة اجتماع الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي سيرأسها مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وستبحث اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والجزائري، بهدف تعزيز الشراكة في عدة قطاعات.

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته نهاية جانفي الماضي إلى مصر، أن المحادثات الثنائية التي أجراها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي كانت “ثرية ومثمرة”.

وقال الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس المصري عقب المحادثات التي جمعتهما بقصر الاتحادية الرئاسي، خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها إلى مصر، أن هذه المحادثات كانت “ثرية ومثمرة وتندرج في سياق التشاور المستمر والمتواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأضاف أن الطرفين أكدا بذات المناسبة على ضرورة ” العمل سويا على حفظ المكانة اللائقة التي تتبوؤها الجزائر ومصر على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون لأشقائنا العرب في القارة الآسيوية”.

كما كانت المحادثات -يضيف رئيس الجمهورية- فرصة للتطرق إلى التعاون الاقتصادي، حيث أن “الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين أخذا حيزا من هذه المحادثات”.