رئيس الوزراء الموريتاني يقدم استقالة الحكومة

قدم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال يوم الإثنين، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، فقد قبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني استقالة الحكومة وأعاد تكليف ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.

وتعتبر استقالة الحكومة تقليدا سياسيا في موريتانيا، يعقب إجراء الانتخابات النيابية والمحلية، التي أجريت في 13 ماي الماضي.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن فوز حزب “الإنصاف” الحاكم بالأغلبية الساحقة، بعد حصوله على 107 مقاعد من مجموعة 176 مقعدا في البرلمان.