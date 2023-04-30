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العالم

رئيس الوزراء الياباني في جولة إفريقية

الشروق أونلاين
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رئيس الوزراء الياباني في جولة إفريقية
أرشيف
رئيس الوزراء الياباني

حلّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد، في مستهلّ جولة إفريقية تدوم 7 أيام.

وتشمل جولة كيشيدا الإفريقية إلى جانب مصر التي سيمكث بها 3 أيام، كل من غانا وكينيا وموزمبيق.

واستقبل رئيس الوزراء الياباني من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تحادث الجانبان حول “العلاقات العربية اليابانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة”.

كما أعلنت الرئاسة المصرية أن “المباحثات المصرية اليايانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي”.

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