رئيس الوزراء الياباني في جولة إفريقية

حلّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد، في مستهلّ جولة إفريقية تدوم 7 أيام.

وتشمل جولة كيشيدا الإفريقية إلى جانب مصر التي سيمكث بها 3 أيام، كل من غانا وكينيا وموزمبيق.

واستقبل رئيس الوزراء الياباني من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تحادث الجانبان حول “العلاقات العربية اليابانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة”.

كما أعلنت الرئاسة المصرية أن “المباحثات المصرية اليايانية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي”.