رئيس باريس سان جيرمان يعلّق على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا

قال رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، أن الحظ لم يكن إلى جانب ناديه في مباراة إياب نصف النهائي، التي حسمها دورتموند بنفس نتيجة لقاء الذهاب، هدف دون رد.

وفي تصريحات له بعد الإقصاء، أكد الخليفي أن الحظ هو سبب الهزيمة: “نشعر بخيبة أمل كبيرة، ولكن هذه كرة القدم، أحيانا لا تكون عادلة، سدّدنا في القائم والعارضة 4 مرات والكرة لا تريد أن تدخل المرمى”.

🚨 — ناصر الخليفي لكانال +: “كنا نستحق أفضل الليلة، الكرة لم ترغب بأن تعبر الخط وتدخل” “الخسارة صعبة جداً، هنيئاً لدورتموند.. نشعر بخيبة أمل لجماهيرنا” “يجب بأن نتقبل الأمر، في بعض الأحيان لا تكون الأمور عادلة ولكن يجب تقبلها”@MlyYousef pic.twitter.com/pxUUA4qG1r — عمرو (@bt3) May 7, 2024



وأضاف: “الحظ لم يكن إلى جانبنا.. أربع كرات في القائم والعارضة في مباراة واحدة، لم أر مثل ذلك من قبل”.

وتابع الخليفي: “كنا نستحق الأفضل، وكان هدفنا التأهل للنهائي وربما أكثر من ذلك، ويجب علينا مواصلة العمل بعدما تأهلنا لنصف النهائي ثلاث مرات في آخر خمس سنوات”.

وتأهل نادي بوروسيا دورتموند إلى النهائي، حيث سيواجه ريال مدريد أو بايرن ميونيخ.

ويلقي ناديا ريال مدريد وبايرن ميونيخ سهرة الأربعاء، بملعب سانتياغو برنابيو، في إياب نصف النهائي.

وإنتهى لقاء الذهاب في ألمانيا بنتيجة التعادل، بهدفين لمثلهما.