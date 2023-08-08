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رياضة

رئيس باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي

عمر سلامي
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رئيس باريس سان جيرمان يوجه رسالة لمبابي
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مبابي ورئيس ياريس سان جيرمان ناصر الخليفي

وجه رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رسالة إلى النجم كيليان مبابي، خلال تقديم النادي الفرنسي للوافد الجديد غونزالو راموس.

وخلال إعلان التعاقد مع اللاعب البرتغالي، قال الخليفي: “يسعدنا أن نرحب بغونزالو راموس في عائلة باريس سان جيرمان”.

وأضاف: راموس لاعب دولي شاب، رائع ومتحمس للغاية ويقاتل من أجل الفريق، هذه نوعية اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة”.

ووصفت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات رئيس نادي العاصمة الفرنسية بالسهم “المسموم” ضد كيليان مبابي، وأنه تحرك جديد في لعبة الشطرنج بين مبابي والنادي.

وشددت الصحيفة أن تصريحات الخليفي كان يقصد بها مبابي، عندما ذكر بأن راموس من نوعية اللاعبين الذين يريدهم في المستقبل، ووصفت عبارة “يقاتل من أجل الفريق” بالأكثر قسوة تجاه مبابي.

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