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رئيس برلمان تركيا: علاقات استراتيجية بين الجزائر وأنقرة

الشروق أونلاين
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رئيس برلمان تركيا: علاقات استراتيجية بين الجزائر وأنقرة
أرشيف
رئيس برلمان تركيا مصطفى شنطوب

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، ما يربط تركيا بالجزائر ليس علاقة بين دولتين بل علاقات استراتيجية وتحالف وتعاون في منطقة المتوسط والعلم الإسلامي والقارة الافريقية.

وقال مصطفى شنطوب، الاثنين، عقب لقائه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل إنه تطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية وما يمكن فعله في اطار التعاون البرلماني لصالح البلدين.

وأضاف رئيس البرلمان التركي قائلا أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا تشهد تطورا في جميع الميادين خاصة بعد زيارة الرئيس التركي للجزائر والرئيس الجزائري لتركيا.

وتابع قائلا علاقة تركيا والجزائر ذات أبعاد متعددة في مختلف المجالات، ويحمل البلدان إمكانيات كبيرة جدا ونسعى من ذلك إلى تعزيز علاقاتنا للعمل معا بشكل أفضل.

وتابع قائلا : “إن العلاقات بين تركيا والجزائر تستند إلى أسس تاريخية وثقافية مشتركة تنمو وتزداد وفقا لهذه الأسس.

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