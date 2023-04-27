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الجزائر

رئيس برلمان زيمبابوي في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس برلمان زيمبابوي في زيارة إلى الجزائر
أرشيف
زيمبابوي

 يشرع رئيس المجلس الوطني لجمهورية زيمبابوي جاكوب موديندا ابتداء من السبت المقبل، في زيارة رسمية إلى الجزائر. حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني في بيان.

وستدوم هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلى غاية الخامس من ماي المقبل. وفق ذات البيان.

وتمثل الزيارة “فرصة لتوطيد العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود، وبحث إمكانية ترقية التعاون المشترك في شتى الأصعدة، مع إعطائه دفعا إضافيا بما يناسب مستوى العلاقات الثنائية”.

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