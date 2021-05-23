رئيس بشكتاش التركي متخوف من ضياع غزال

إدارة ليستر سيتي الانجليزي طالبت بـ16 مليون يورو

يخشى رئيس نادي بشكتاش التركي، أحمد نور تشيبي، تكرار تجربة نجم منتخب ألمانيا السابق، ماريو غوميز، والنجم البرازيلي، تاليسكا، مع الدولي الجزائري رشيد غزال، عندما تحدث عن مستقبل أحسن صانع أهداف في الدوري التركي هذا الموسم ومهندس التتويج بالثنائية هذا الموسم، في وقت بدأت فيه إدارة ليستر سياسة المغالاة في مطالبها المالية، عندما اشترطت 16 مليون يورو لتسريح اللاعب الجزائري.

ويشكل موضوع بقاء غزال مع نادي بشكتاش الموسم المقبل، هاجسا لدى الجماهير وإدارة النادي المدعوة للدخول في مفاوضات صعبة جدا مع إدارة نادي ليستر سيتي الانجليزي لشراء عقد النجم الجزائري، في وقت وصلتها فيه عديد العروض التي تسعى من خلالها للمزايدة من أجل الحصول على أفضل عرض مادي ممكن، قد لا يقدر على مجاراته الأتراك، غزال كان انضم في الأنفاس الأخيرة من سوق التحويلات الصيفية إلى بشكتاش على سبيل الإعارة قادما من ليستر، ونجح في تقديم موسم استثنائي قاد فيه النادي الأسود والأبيض للتتويج بثنائية الدوري والكأس، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 18 هدفا آخر، منها 17 في الدوري التركي ليفوز بجائزة “ملك الأسيست”.

إلى ذلك، قال رئيس بشكتاش في تصريحات إعلامية ردا على سؤال متعلق بغزال: “أتمنى أن لا يكون غزال مثل غوميز وتاليسكا، أريد بقاءه في الفريق والمواصلة مع جميع اللاعبين”، وتأتي هذه المقاربة لكون اللاعبين المذكورين تركوا بشكتاش بعد موسم تألقوا واستعادوا توهجهم فيه، كما لعبوا أيضا بنظام الإعارة كما فعل غزال، وكان نجم ألمانيا والبايرن السابق، ماريو غوميز، انتقل إلى بشكتاش موسم 2015/2016 بنظام الإعارة قادما من فيورنتينا الإيطالي، وقدم مستويات رائعة، حيث سجل 28 هدفا في 41 مباراة لعبها مع النادي التركي، لكنه قرر مغادرة النادي نهاية الموسم رغم أنه نجح في بعث مشواره الكروي بعد تجربة فاشلة في فيرونتينا وقرر الانتقال إلى نادي فولسبروغ الألماني، رغم إصرار الأتراك على بقائه.

ونفس الشيء ينطبق على المهاجم البرازيلي تاليسكا، الذي استقدمه بشكتاش بنظام الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي عام 2016 ولعب موسمين رائعين مع النادي التركي، سجل خلالهما 37 هدفا في 80 بمختلف المسابقات، لكنه قرّر مغادرة النادي التركي نحو نادي غوانغزو إيفرغراندي الصيني، على اعتبار أنه كان مازال متعاقدا مع نادي بنفيكا، ولم يقدر الأتراك على شراء عقده آنذاك.

ويرى رئيس بشكتاش بأن كل من ماريو غوميز وتاليسكا استغلا فريقه لبعث مشوارهما والبحث عن عقود مالية أفضل، ولم يظهرا الرغبة في البقاء مع النادي ولا مساعدته في مفاوضاته مع فريقيهما للحصول عليهما بصفة نهائية، في رسالة مشفرة إلى النجم الجزائري المتواجد في نفس الوضعية تقريبا حاليا، ورغم أن غزال صرح مرارا وتكرارا بأنه يريد البقاء مع بشكتاش الموسم المقبل، بعد نجاح تجربته واستعادته لمستوياته المعروفة ولاستعداده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن مصيره ليس بين يديه، وهو في يد إدارة ليستر التي ستحسم مستقبله وفق قاعدة لمن يدفع أكثر.

وقالت وسائل إعلام تركية إن إدارة ليستر رفعت مطالبها المالية إلى حدود قياسية لا يقدر عليها نادي بشكتاش الذي كان عرض في وقت سابق 5 ملايين يورو لشراء عقد غزال، في حين أن ليستر الذي كان يريد 7 ملايين يورو يطلب الآن 16 مليون يورو، مستغلا استعادة اللاعب الجزائري لتوّهجه وتألقه في تركيا.