رئيس بعثة الاحتلال الدبلوماسية إلى المغرب: ضابط أمن وراء اتهامي بالتحرش الجنسي

قال رئيس بعثة الاحتلال الإسرائيلي الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين، إن اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت إليه “لفقها كبير ضباط الأمن في البعثة”.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، عن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد صرّح محامي غوفرين بأن هذا الأخير يدّعي أن الضابط وراء اتهامه بالتحرش بنساء مغربيات.

واستدعت خارجية الاحتلال رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب، للتحقيق في اتهامات بتورطه في جرائم جنسية ومالية خلال رئاسته للبعثة.

فضيحة السفارة الإسرائيلية تهزّ المغرب والعالم الإسلامي

7 سبتمبر 2022: هزّت فضيحة السفارة الإسرائيلية المتعلقة بشبهات وقوع انتهاكات جنسية ومالية بين أعضاء البعثة الدبلوماسية في الرباط، المغرب والعالم الإسلامي.

وحقّق هاشتاغ “#الدعارة_في_السفارة” انتشارا واسعا عبر تويتر، وتصدر الترند في بعض الدول العربية التي استهجنت وقوع ممارسات شادة في دولة مسلمة.

وقال نشطاء إن ما حصل نتيجة حتمية للتطبيع، لافتين إلى إن كل الدول التي دخلت تحت عباءة الكيان الصهيوني سوف تجني وبال خيانة القضية الفلسطينية.

وأعاد الكثيرون إعادة نشر تغريدة لمجنّدة إسرائيلية قصفت من خلالها السفير الصهيوني والنساء المغربيات.

ونشرت المجندة”مايا” صورة لنساء إسرائيليات، مرفقة مع التعليق: “جمال نساء إسرائيل عندما تترك الجميلة وتذهب إلى عاهرة مغربية ، ستكون بالتأكيد فضيحة”.

في ذات السياق قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، مساء الثلاثاء، إن تل أبيب تعلم منذ نحو عام باتهامات لاحقت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب دافيد غوفرين بالتحرش بنساء مغربيات.

وأضافت القناة التابعة لهيئة البث الرسمية، أنه “قبل نحو عام تلقت وزارة الخارجية شهادة خطيرة ضد رئيس البعثة بالمغرب دافيد غوفرين”.

وأوضحت أن سيدة مغربية (لم تكشف هويتها) أرسلت في 25 أكتوبر 2021، شكوى إلى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي حسن كعبية، حول “سلوكيات غير مقبولة من قبل غوفرين”.

وجاء في الشكوى: “كان يتعين على إسرائيل أن تنتقي دبلوماسييها وسفراءها بعناية. من غير المنطقي أن ترسل إسرائيل مهووسا بالنساء إلى حد التحرش بهن، هذا أمر مهين ويجب أن يتوقف”، وفق القناة.

وتابعت السيدة: “سأكتفي بأن أخبرك أن لدى العاملات في الفندق الذي أقام فيه السفير (غوفرين) لنحو 10 أشهر عشرات القصص تتعلق بهذا الأمر”.

ولم تنف الخارجية الإسرائيلية صحة ما أوردته القناة، واكتفت بالقول في ردها: “نحن على علم بهذه الرسالة، وهناك سلسلة ادعاءات ظهرت وأدت إلى تحقيق الوزارة”، بحسب القناة.

استدعاء سفير إسرائيل بالمغرب بسبب انتهاكات جنسية

وكانت إسرائيل قد استدعت سفيرها بالمغرب، الثلاثاء 06 سبتمبر، في إطار تحقيقات تجري بشأن ادعاءات وشبهات وقوع انتهاكات جنسية ومالية بين أعضاء بعثتها الدبلوماسية في الرباط.

وكانت تقارير إعلام إسرائيلية أفادت بأن هناك شكوى تتعلق بسوء سلوك أحد مسؤولي البعثة الإسرائيلية واستغلال عدد من النساء المغربيات جنسياً.

ووردت أيضا في السياق ذاته مزاعم تحرش جنسي ووجود مضايقات تحمل نفس الطابع في أماكن العمل.

ووفقا للتقارير ذاتها، فإن الادعاءات والاتهامات، وفي حال ثبُتت صحتُها، فقد ينجم عنها أزمةٌ دبلوماسية “خطيرة” مع المغرب الذي كان من الدول العربية التي اتخذت خطوةَ تطبيع العلاقات الثنائية مع إسرائيل في 2020.

دبلوماسي إسرائيلي يتورّط في حادثة تحرّش جنسي بالمغرب

وقالت وسائل إعلام دولية، الاثنين، إن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحقّق في حادثة تحرّش دبلوماسي إسرائيلي في المغرب بنساء محليّات.

ونقلت وكالة الأناضول التركية يوم الإثنين عن قناة “كان” التلفزيونية العبرية، أنّ الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية الاحتلال الدبلوماسية لدى المغرب، تتضمن تورّط مسؤول كبير في حادثة تحرّش جنسي بمواطنات مغربيات.

وقالت القناة العبرية الرسمية حسب المصدر:”تحقّق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة بشأن أعمال يُزعم أنها نُفِّذت في الممثلية الإسرائيلية ( مكتب الاتصال) بالمغرب”.

وأضافت:”أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) هو الادّعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”.

وتابعت تقول: “إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.