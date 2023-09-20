رئيس بولندا: على أوكرانيا أن تتذكر أنها تتلقى منّا “المساعدات”

استهجن رئيس بولندا يوم الثلاثاء، احتجاج أوكرانيا على حظر صادراتها الزراعية إلى بلاده. وقال إن “على كييف أن تتذكر أنها تتلقى المساعدات من وارسو”.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين في نيويورك عقب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:”سيكون من الجيد لأوكرانيا أن تتذكر أنها تتلقى المساعدة منا، وأن تتذكر أننا أيضًا دولة عبور إلى أوكرانيا”.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، أن كييف قدّمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بعد حظر صادراتها من الحبوب إلى عدد من دول الجوار بينها بولندا.

وكانت بولندا وسلوفاكيا والمجر قد أقرّت في وقت سابق، قيودا على الواردات الزراعية من أوكرانيا، بدعوى حماية مصالح فلاحيها.

وتابع الرئيس البولندي:”هناك دوائر أعمال لها مصالح في أوكرانيا، وترغب في بيع حبوبها بأسرع وقت، وبأقل تكلفة ممكنة. وعلينا أن ندافع عن أنفسنا ضد ذلك”.

قبل أن يضيف:”إذا قدمت أوكرانيا الشكوى، فإن بولندا ستشرح الوضع أمام المحكمة”. مؤكدا أن الحظر الذي أقرّته بلاده، لا يشمل عبور الحبوب الأوكرانية إلى دول أخرى.