رئيس “تيتان” ضمن قائمة المخترعين الذين قتلتهم اختراعاتهم

أضاف موقع “ويكيبيديا” رئيس الشركة التي تدير غواصة “تيتان” المحطمة، إلى قائمة المكتشفين الذين قتلتهم اكتشافاتهم.

وأعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة “تيتان”، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام.

وأرجع خفر السواحل الأمريكي دمار “تيتان” إلى “انفجار داخلي كارثي” أودى بحياة جميع من كانوا على متنها، لتنتهي بذلك عملية بحث متعددة الجنسيات استمرت 5 أيام.

ومن بين الركاب الغواصة، ستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوشن غيت إكسبيديشنز”، التي تدير الغواصة المفقودة، وكان هو قائدها خلال الرحلة.

وبذلك دخل ستوكتون راش إلى قائمة “مظلمة” وضعها موقع ويكيبيديا، وهي لمخترعين ومكتشفين قتلوا بسبب اختراعاتهم.

ووصفت قائمة ويكيبيديا راش بأنه “طيار ومهندس ورجل أعمال أشرف على تصميم وبناء” غواصة تيتان التابعة للشركة.