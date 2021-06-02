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الجزائر
جرّاء إصابة المندوب السابق بفيروس كورونا

رئيس جديد لسلطة مراقبة الانتخابات قبل أسبوع من الاستحقاق البرلماني بباتنة

الطاهر حليسي
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رئيس جديد لسلطة مراقبة الانتخابات قبل أسبوع من الاستحقاق البرلماني بباتنة

عيّن، المحامي زناتي عبد العزيز، الثلاثاء، رئيسا بالنيابة، على رأس سلطة الانتخابات لولاية باتنة، خلفا للسيد عمار كرارشة، المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي تم اعفاؤه لأسباب صحية.

وبحسب عدة مصادر فإن رئيس اللجنة السابق أصيب قبل أيام بفيروس كوفيد 19، ما استلزم اخضاعه للعلاج وتوخي إجراءات التباعد سارية المفعول، فيما كأنت مصادر أخرى أشاعت مبررات متعلقة بغياب التواصل في عمل اللجنة، التي كانت شهدت جدالا كبيرا مع حزب جبهة التحرير الوطني الغائب عن الاستحقاق الحالي بعد رفض اللجنة لملفه جرّاء نفاد الأجل القانوني للإيداع والقبول. واستنادا إلى معلومات من محيط من رئيس السلطة الجديد، فإن المكلف الجديد منح تعليمات تنص على التواصل المطلق مع كافة المرشحين للنظر في ملاحظاتهم وانشغالاتهم لتسهيل تنظيم الموعد الانتخابي قبل أسبوع من انعقاده في الثاني عشر من شهر جوان الجاري.

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