رئيس جمعية التجار: هذه هي الأطراف المتسببة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار أن الاضطرابات الحاصلة في السوق يتحملها المضاربون والجهات المكلفة بإنشاء أسواق جوارية بسبب نقصها والمستهلك الذي يقتني مواد بكميات تفوق بكثير حجم احتياجاته.

وقال بولنوار، الجمعة، في حوار مع إذاعة سطيف أن ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية بالإضافة إلى الجفاف، التقليص من الواردات وسلوك المستهلك، الاحتكار والمضاربة والإشاعة كلها عوامل زادت من لهيب الأسعار .

وأضاف بولنوار أن مخزون الجزائر من الحبوب يكفي الى نهاية 2022 ،بعد دفع تكاليف اقتناء الحبوب نهاية 2021 ،وبالتالي لا وجود لأي مبرر للحديث عن ندرة الحبوب.

وأشار المتحدث إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا الدولتين الرئيسيتين الممونتين للجزائر بالحبوب ولذلك فمخزون الحبوب لن يتأثر بهذه الأزمة .

كما أوضح بولنوار أن “مادة السميد نادر فقط في المحلات ولكن متوفر بالكثير من المنازل حسب المعلومات المتوفرة لدينا (عائلات لديها أربعة 4 و 5 أكياس من الدقيق وأخرى تفتقر الى كيس واحد) وهذا بسبب اللهفة وسلوك المستهلك الذي يصدق الإشاعات” .

ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب ،وبالتالي خلق الندرة ،هذه الأخيرة تؤدي إلى اضطرابات كثيرة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وعدم توفر تلك المواد في الأسواق مثلما حدث في الزيت .

كما نادى بولنوار إلى توسيع إنشاء الأسواق الجوارية وتشديد الرقابة على المضاربين وتكثيف ميداني لنشر الوعي أكثر وسط المستهلكين .

وقال بولنوار أن خمسة 5 ملايين طن من البطاطا سنويا أصبحت غير كافية ويجب دعم إنتاج المنتوج لخلق التوازن بين العرض والطلب .

وأكد المتحدث أنه خلال شهر أفريل سيُشرع في جني محصول البطاطا في حقول ولايات مستغانم ،معسكر عين الدفلى وبالتالي انخفاض اسعار المادة التي تجاوزت سقف التوقعات .

ونوه بولنوار بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة قائلا “ننتظر الأثر الإيجابي لقرارات رئيس الجمهورية على سوق الاستهلاك بمراجعة قانون الاستثمار، دعم الانتاج الوطني، الاعفاءات الضريبية ومنع تصدير ما يُستورد” .

وعن ارتفاع أسعار الخبز قال رئيس جمعية التجار أن أكثر من 15 الف خباز ينشطون بالجزائر يعانون من ارتفاع التكاليف ومع الإجراءات الأخيرة المرتبطة بالاعفاءات الضريبية، فاتورة الكهرباء والغاز الخاصة بالخبازين والسماح للخبازين باستيراد الآلات والتجهيزات المستعملة (في حالة جيدة ) ستنخفض تلك التكاليف”.

وأضاف أنه بالتحفيزات والمزايا التي يستفيد منها الخبازون لا مبرر أمامهم لبيع الخبز بأثمان غير معقولة، متوقعا عودة الخبز العادي الى رفوف المخابز .

وتابع قائلا “المخابز بالجزائر تنتج مابين 35 مليون و40 مليون خبزة يوميا ،والكثير من هذه الكمية لا تستهلك” .