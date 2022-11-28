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الجزائر

رئيس جمعية المؤسسات المالية: البنوك مستعدة لمنح قروض لاقتناء السيارات

الشروق أونلاين
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رئيس جمعية المؤسسات المالية: البنوك مستعدة لمنح قروض لاقتناء السيارات
ح.م

أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد، استعداد البنوك لمنح قروض من أجل اقتناء السيارات.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ قال رشيد بلعيد إن البنوك مستعدة لمنح قروض لاقتناء السيارات، مشيرا إلى أن 54 بالمائة من القروض التي يتمح منها تكون موجهة للقطاع الخاص، بينما تم  تخصيص 75 بالمائة من القروض للاستثمار.

من جهة أخرى، كشف المندوب العام بأن الكتلة المالية للبنوك تبلغ 1600 مليار دج، وهو ما سمح لها بتمويل للاقتصاد الوطني بـ11 ألف مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

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