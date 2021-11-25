رئيس جمعية المستهلك: هذا هو سبب إخفاء أسعار السلع المعروضة عبر الانترنيت

يرى رئيس جمعية المستهلك، مصطفى زبدي، أن رفض أصحاب التجارة الإلكترونية عرض أسعار سلعهم هدفه إستدراج الزبون، وهذا ما يدخل في نطاق المنافسة غير الشريفة.

ولدى حديثه لموقع “الشروق”، أكد زبدي أن التاجر مجبر على عرض أسعار السلع وهذا ما ينطبق على التجارة الالكترونية أيضا.

وحسبه، فهذا الأمر يعاقب عليه القانون، ولا بد للتاجر أن يعرض أسعار سلعته في المنصات الرقمية حتى تكون فيه شفافية في عملية البيع والشراء.

والجدير بالذكر، أن التجارة الإلكترونية في الجزائر تشهد وضعا فوضويا، بسبب عدم عرض أسعار السلع، ومطالبة الزبون بالتواصل عبر الخاص، وهو الأمر الذي أثار غضب هواة الشراء عبر الhنترنيت.