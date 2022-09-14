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اقتصاد

رئيس جمعية المصدرين: على الجزائر مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
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رئيس جمعية المصدرين: على الجزائر مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
ح.م
رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين علي باي ناصري

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن على الجزائر إعادة تقييم ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ناصري، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أنه بعد سبعة عشر عامًا من دخول اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، فإن النتائج، في رأي الخبراء ، “تضر بالجزائر إلى حد كبير”.

وأشار المتحدث أن الجزائر مطالبة بمراجعة عدة بنود، مؤكداً أن “المادة الأولى من هذه الاتفاقية تتحدث بالفعل عن علاقة متوازنة” لكن الأمر لا يبدو كذلك.

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