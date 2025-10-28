رئيس جمهورية أنغولا يستقبل عزوز ناصري بلواندا

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، من قبل رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، وفقا لما أفاد به مجلس الأمة في بيان.

ناصري المتواجد في أنغولا للمشاركة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا، أبلغ تحيات الرئيس تبون إلى نظيره الأنغولي، مؤكداً حرص الجزائر على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وعلى مواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والقاري.