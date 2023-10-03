رئيس جمهورية أوغندا يستقبل رجال أعمال جزائريين

خص رئيس جمهورية أوغندا السيد يوويري موسيفيني، المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين المشاركين في معرض المنتجات الجزائرية المنظم من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات بالعاصمة الأوغندية كامبالا، باستقبال بمقر الرئاسة الأوغندية .

وخلال لقائه بالوفد الجزائري، الذي حضره سفير الجزائر بجمهورية أوغندا، وممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات و رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري السيد كمال مولى.

أعرب السيد يوويري موسيفيني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجزائر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، مثمنا التزام الجزائر بآفاق التعاون مع بلاده .

من جانبه، أعرب رئيس مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري السيد كمال مولى ، عن شكره باسم الوفد وامتنانه للرئيس الأوغندي، على حفاوة الإستقبال، معربا عن استعداد المتعاملين الإقتصاديين وفقا للاستراتيجية المسطرة من قبل الجزائر ، لتعزيز التعاون مع المتعاملين الإقتصاديين الأوغنديين ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات.

وفي هذا الإطار، ثمن السيد مولى، قرار وزير التجارة والصناعة والتعاون الأوغندي بتحفيز الاستيراد وتسليم الرخص لكل المنتجات المستوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الأوغنديين من الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام الجزائر وأوغندا بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية وتوسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة.