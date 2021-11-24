رئيس جمهورية الكونغو يستقبل لعمامرة والانتخابات في ليبيا أهم الملفات المطروحة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لدى من قبل رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، على دعم الجزائر للجهود التي تبذلها جمهورية الكونغو على رأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للأشقاء الليبيين بهدف انجاح الموعد الانتخابي الهام.

استُقبل مساء أمس الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، من قبل رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، حيث نقل له التحيات الأخوية ومضمون رسالة شفوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذا مستجدات الأوضاع على الساحة القارية.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المتميزة والمتينة حيث أشاد الطرفان بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا بالديناميكية الجديدة التي يطبعها تبادل الزيارات الوزارية والتنسيق المنتظم حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى جانب ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحة القارية، بما في ذلك الأوضاع السائدة في عدد من بؤر التوتر التي تشهدها دول القارة والتحديات التي يفرضها اتساع رقعة وحدة التهديد الارهابي.

المحادثات أفضت إلى التأكيد على التزام البلدين بالعمل سويا بغية تعزيز التضامن بين الدول الافريقية والارتقاء بالعمل الإفريقي المشترك لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية في ظل احترام المبادئ المكرسة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي بما يضمن إيجاد حلول افريقية للمشاكل الإفريقية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس ساسو نغيسو عن دعم بلاده للمساعي التي تبذلها الجزائر من أجل مد دعائم السلم والاستقرار في ليبيا ومناطق افريقية أخرى، مشيدا بالتزامها الثابت لصالح قضايا القارة.

كما كلف الوزير لعمامرة بنقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون معربا عن تطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه للدفع بالعلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف المنشودة عبر الأجندة القارية في مجالات السلم والأمن والتنمية وكذا تعزيز صوت ومكانة افريقيا على الساحة الدولية.