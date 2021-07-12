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الجزائر
سيكون مرفوقا بوفد هام

رئيس جمهورية النّيجر في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس جمهورية النّيجر في زيارة إلى الجزائر

يشرع رئيس جمهورية النّيجر، محمد بازوم، الاثنين، في زيارة عمل وصداقة للجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فايسبوك “يشرع، ابتداءً من اليوم، الإثتين 12 جويلية 2021، رئيس جمهورية النّيجر السيد محمد بازوم، في زيارة عمل وصداقة للجزائر، مرفوقا بوفد هامّ”.

 وسيكون للرئيس النيجيري محادثات مع أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

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