رئيس جمهورية تتارستان الروسية يستقبل وزير الشباب الجزائري

استُقبل وزير الشباب المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي يوم السبت في قازان، من طرف رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف.

وجاء هذا الاستقبال، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، في إطار مشاركة حيداوي في قمة قازان العالمية للشباب. التي تحتضنها تتارستان، بمشاركة وزراء وقيادات شبابية من مختلف الدول.

وتحادث الوزير حيداوي خلال لقائه مع الرئيس مينيخانوف حول قضايا “تمكين الشباب، توسيع آفاق البحث العلمي، تبادل الخبرات في مجالات السياسات الشبابية، برامج التكوين القيادي، وريادة الأعمال”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال حيداوي إن “هذه اللقاءات تشكّل فرصة هامة لتعزيز الحوار، وتوحيد الجهود الدولية. لدعم الشباب وتمكينهم من القيام بدور ريادي في التنمية المستدامة”.

كما أشاد الوزير بتنظيم قمة قازان 2025، مؤكدا أن “مضامينها تدعو إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية على المستوى العالمي. بما يعود بالنفع على كافة المجتمعات”.

قبل أن يشير إلى “الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لملف الشباب بالجزائر. الذي يعتبره حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة”.