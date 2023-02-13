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رئيس جنوب إفريقيا قريبا في الجزائر

الشروق أونلاين
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رئيس جنوب إفريقيا قريبا في الجزائر
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رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

يقوم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قريباً بزيارة دولة إلى الجزائر، حسب ما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وحلّ الوزير لعمامرة يوم الأحد في العاصمة بريتوريا، في إطار زيارة عمل يجريها إلى البلاد،  بدعوة من نظيرته ناليدي باندور.

وحسب بيان للخارجية، فقد أجرى لعمامرة محادثات ثنائية على انفراد مع الوزيرة باندور، قبل توسيعها لتشمل وفدي الجانبين. حيث تم استعراض “العلاقات التاريخية المتينة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

كما تطرق الجانبان إلى “تطلعات الجزائر وجنوب إفريقيا لتعزيز الطابع الاستراتيجي للعلاقة الثنائية. في سياق استكمال التحضير للدورة السابعة للجنة المشتركة العليا التي ستعقد بالجزائر تحت رئاسة قائدي البلدين”.

وناقش الوزيران  أيضا:

مستجدات المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين القاري والعالمي. خاصة الأزمة الراهنة في العلاقات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا، تصفية الاستعمار في كل من فلسطين والصحراء الغربية، ووضعية السلم والأمن في إفريقيا، في ضوء أهداف الأجندة القارية 2063.

“حيث سجّل الجانبان بارتياح كبير تطابق رؤى ومواقف البلدين المبنية على تمسكهما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، فضلا عن مبادئ حركة عدم الانحياز”، يضيف البيان.

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