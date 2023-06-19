رئيس جنوب إفريقيا : مبادرة السلام الإفريقية لأزمة أوكرانيا “تاريخية”

وصف رئيس جنوب إفريقيا مبادرة السلام الإفريقية بين كل من روسيا وأوكرانيا “بالتاريخية”. وهي مبادرة تريد بها إفريقيا حلا سلميا للنزاع.

وكالة الأناضول نقلت عن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا “هذه المبادرة تاريخية، فهي المرة الأولى أين يقوم فيها القادة الأفارقة في مهمة سلام خارج القارة”.

حسب ذات المصدر، الرئيس الجنوب إفريقي اعتبر أن أهم ما نجحت فيه المبادرة هو الإستقبال الإيجابي الذي قابلها به كل من الرئيسين الروسي والأوكراني.

استقبال يأمل رامافوزا عبره أن يأخذ الرئيسين مقترحات القادة الأفارقة حول السلام.

وقد التقى الوفد الإفريقي المكون من رؤساء كل من جنوب إفريقيا، السنغال، زامبيا، وجزر القمر، بالإضافة إلى ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر بكل من الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي.

القادة الأفارقة عرضوا على الطرفين خطة سلام مكونة من 10 بنود حسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.

بنود منها خفض التصعيد بين الجانبين، وتحقيق السلام عبر مفاوضات. إضافة إلى ضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتوفير ضمانات أمنية لجميع البلدان. كذلك ضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة بين الدولتين، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.

وقد تسبب النزاع الروسي الأوكراني بانعكاسات كبيرة على إفريقيا واقتصادياتها مثلها مثل باقي دول العالم. كما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود وغيرها من المواد ذات الإستهلاك الواسع.

الرئيس الجنوب إفريقي، حسب ما نشرته وكالة الأناضول، قال أن كلا من روسيا وأوكرانيا تعدان من بين أهم موردي الحبوب والأسمدة للأسواق الإفريقية وتسبب النزاع بينهما إلى ضعف في التوريد وارتفاع في الأسعار.

سيريل رامافوزا قال أنه وحسب البنك الإفريقي، فالنزاع “تسبب في نقص بمقدار 30 مليون طن من الحبوب على القارة الإفريقية، كذلك في ارتفاع كبير في التكاليف”.