رئيس جنوب إفريقيا يجدد دعم بلاده لاستقلال الشعب الصحراوي

جدد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، 10 جويلية، دعم بلاده لاستقلال الشعب الصحراوي.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية، جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية والشؤون الأفريقية الصحراوي محمد يسلم بيسط، بالعاصمة الجنوب افريقية بريتوريا، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي.

وخلال هذا اللقاء الرفيع، سلّم محمد يسلم بيسط للرئيس الجنوب افريقي رسالة خطية موجّهة إليه من طرف نظيره الصحراوي،” تضمنت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الأخوية بين الجمهورية الصحراوية وجمهورية جنوب افريقيا، بالإضافة إلى التشاور والتنسيق المستمر حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”

وجدد رئيس جنوب إفريقيا خلال اللقاء، “الموقف المبدئي والتاريخي لبلاده الداعم والمساند لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله الكامل.”

مؤكدا أن “موقف جنوب افريقيا النابع من تاريخها التحرري سيظل ثابتاً في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً للمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وقرارات الشرعية الدولية.”

أما وزير الخارجية الصحراوي، فأطلع الرئيس الجنوب إفريقي على “آخر تطورات القضية الصحراوية على كافة الأصعدة، مستعرضاً مستجدات كفاح الشعب الصحراوي ومجهودات الأمم المتحدة الرامية إلى حل النزاع عبر تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، ومواجهة العراقيل والمناورات التي يضعها نظام الاحتلال المغربي.” وفقا لذات الوكالة.

وتقود وزير الخارجية والشؤون الأفريقية الصحراوي زيارة لعدة دول إفريقية بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس إبراهيم غالي، حيث استقبل من طرف كل من الرئيس الزيمبابوي، الرئيس الموزمبيقي، والرئيسة الناميبية، ووزيرة العلاقات الدولية لجمهورية أنغولا، والرئيس البوتسواني، رئيس الوزراء لمملكة ليسوتو.