-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

رئيس حكومة أوكرانيا السابق: الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة ضد روسيا

الشروق أونلاين
  • 677
  • 0
رئيس حكومة أوكرانيا السابق: الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة ضد روسيا

كشف رئيس حكومة أوكرانيا السابق، نيكولاي أزاروف، الجمعة، أن الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا.

ونشر أزاروف تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك جاء فيها: “الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا وتم إعطاء الدور الرئيسي في هذا إلى النخبة الحاكمة الحالية التي تسيطر عليها أمريكا في أوكرانيا والقوميين”.

وأضاف: “منذ ديسمبر 2021، وروسيا تتلقى معلومات حول خطط الناتو لنشر 4 ألوية عسكرية (2 برية، 1 بحرية، 1 جوية) على أراضي أوكرانيا. علاوة على ذلك، لواء جوي لديه القدرة على حمل رؤوس حربية نووية”.

وتابع: “أراد الناتو الموافقة على هذا النشر للقوات في صيف عام 2022 في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، على الأرجح بحلول نهاية العام، سيكونون قد أثاروا صراعًا وشنوا عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد روسيا باستخدام الأسلحة النووية”.

وأردف: “من أجل منع الحرب العالمية الثالثة والهجوم على روسيا باستخدام الأسلحة النووية، قررت الحكومة الروسية وقف هذا الوضع واستعادة النظام في أوكرانيا”.

وأشار أزاروف إلى انه قبل يوم واحد من بدء الحرب، تم اتخاذ قرارات مصيرية لإبادة السكان الناطقين بالروسية في دونباس، مؤكدا أن الجيش الأوكراني بقيادة الكتائب الوطنية، كان يستعد لبدء عملية عسكرية في دونباس في 25 فيفري 2022.

مقالات ذات صلة
هل وضعت مجلة “تايم” صورة بوتين بشارب هتلر على غلاف عددها الأخير؟

هل وضعت مجلة “تايم” صورة بوتين بشارب هتلر على غلاف عددها الأخير؟

بالفيديو.. محمد صلاح كان يتمنى ولدا وهذا ما قاله بعدما رزق بابنتين!

بالفيديو.. محمد صلاح كان يتمنى ولدا وهذا ما قاله بعدما رزق بابنتين!

أبوعلي والزعيم.. هكذا أشاد مغردون عرب بالرئيس الروسي  

أبوعلي والزعيم.. هكذا أشاد مغردون عرب بالرئيس الروسي  

سعاد ماسي تستعد للعودة إلى الساحة الفنية بألبوم جديد

سعاد ماسي تستعد للعودة إلى الساحة الفنية بألبوم جديد

استرجاع 1316 قطعة أثرية وتوقيف 66 متورطا خلال 2021

استرجاع 1316 قطعة أثرية وتوقيف 66 متورطا خلال 2021

“معركة الجزائر” بين أحسن 50 فيلما عالميا على منصة أمريكية شهيرة

“معركة الجزائر” بين أحسن 50 فيلما عالميا على منصة أمريكية شهيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد