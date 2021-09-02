رئيس حكومة فرنسي سابق يدعو إلى مسح أحياء مرسيليا
دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، إلى مسح أحياء مرسيليا التي تضم أكبر نسبة من الجالية الجزائرية، نظرا لانعدام الأمن وتفشي مختلف الآفات بها.
واعترف فالس بوجود فشل جماعي في احتواء الوضع بالمنطقة، حيث يسود “الفقر وعدم المساواة والعنف وغيرها من الآفات الاجتماعية”.
وأضاف بأنه يتوجب “البدء من الصفر” فيما يتعلق بالأحياء المحرومة، مؤكدا على ضرورة هدم كل شيء ومن بعدها إعادة البناء والإعمار بشكل مختلف.
🎙 Manuel Valls : “Sur Marseille il faut tout reprendre à zéro. Les quartiers sont au cœur de la ville, il faut tout raser, tout reconstruire, repeupler autrement ces quartiers.”
Débat sur la situation à Marseille ce matin dans les “Fortes Têtes”. #ApollineMatin pic.twitter.com/S1tYsTpW0P
— RMC (@RMCinfo) September 1, 2021
في ذات السياق أشار فالس إلى أن “المشروع يتطلب إرادة وعزم وقوة عظمى للدولة من أجل تطهير مرسيليا”، التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين والمغاربة.
Pour Manuel Valls (@manuelvalls), “il faut reconstruire totalement” Marseille et “une solidarité pour construire de la mixité sociale” pic.twitter.com/BOO9z5Isq2
— BFMTV (@BFMTV) September 1, 2021
وردًا على تصريحات مانويل فالس، أوضحت نائبة عمدة مرسيليا سامية غالي أن البلدية لم تنشئ أبدًا ملفًا صالحًا لتلقي مثل هذه المنح، مؤكدة أن الأمر “يحتاج إلى تشكيل مجلس مدينة، وإطلاق أسواق عامة.