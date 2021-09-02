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المنطقة تضم أكبر نسبة من الجالية الجزائرية

رئيس حكومة فرنسي سابق يدعو إلى مسح أحياء مرسيليا

نادية شريف
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رئيس حكومة فرنسي سابق يدعو إلى مسح أحياء مرسيليا

دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، إلى مسح أحياء مرسيليا التي تضم أكبر نسبة من الجالية الجزائرية، نظرا لانعدام الأمن وتفشي مختلف الآفات بها.

واعترف فالس بوجود فشل جماعي في احتواء الوضع بالمنطقة، حيث يسود “الفقر وعدم المساواة والعنف وغيرها من الآفات الاجتماعية”.

وأضاف بأنه يتوجب “البدء من الصفر” فيما يتعلق بالأحياء المحرومة، مؤكدا على ضرورة هدم كل شيء ومن بعدها إعادة البناء والإعمار بشكل مختلف.

في ذات السياق أشار فالس إلى أن “المشروع يتطلب إرادة وعزم وقوة عظمى للدولة من أجل تطهير مرسيليا”، التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين والمغاربة.

وردًا على تصريحات مانويل فالس، أوضحت نائبة عمدة مرسيليا سامية غالي أن البلدية لم تنشئ أبدًا ملفًا صالحًا لتلقي مثل هذه المنح، مؤكدة أن الأمر “يحتاج إلى تشكيل مجلس مدينة، وإطلاق أسواق عامة.

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التعليقات
2
  • ملاحظ

    مانويل فالس عنصري بدرجة كبيرةو وهدمت حياته السياسية في فرنسا و حاول إعادة بنائها في إسبانيا و لم يفلح. و تهديم مرسيليا و إعادة بنائها لن ينجح كما لم ينجح مشواره السياسي.

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  • جزائري حر

    ولكن السيد هدا ليس بفرنسي إنه إسرائيلي وإسرائيل معروفة للعام والخاص

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