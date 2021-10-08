رئيس حكومة مالي يتهم فرنسا بتدريب جماعات إرهابية ببلاده

شن رئيس الحكومة الانتقالية في مالي، شوغويل مايغا، هجوما حادا على فرنسا، متهما إياها بتدريب جماعات إرهابية في بلاده.

وأوضح مايغا، في حوار مع وكالة “نوفوستي” الروسية، الجمعة، أن الجماعات الإرهابية التي تنشط في بلاده وصلت من ليبيا، بعد أن دمرت الدولة الليبية على أيدي فرنسا وحلفائها في الناتو.

وتابع أن حكومة مالي، عندما وافقت على التعاون مع الجانب الفرنسي في محاربة الإرهاب في أراضيها، طلبت من باريس فقط مساعدتها بالبيانات الاستخباراتية والإسناد الجوي، ولم يدر الحديث عن نشر قوات على الأرض.

وذكر مايغا أن فرنسا التزمت بهذا الاتفاق في مدن كونا وغاو وتمبكتو، لكنها منعت قوات الجيش المالي من دخول مدينة كيدال وسلمتها إلى حركة تم تشكيلها من ممثلين عن حركة “أنصار الدين” التي تعد مرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

وقال: “لا تحظى حكومة مالي بالوصول إلى كيدال، وإنها جيب خاضع لسيطرة فرنسا، وهناك تنظيمات مسلحة دربها ضباط فرنسيون، ولدينا أدلة على ذلك”.

ولفت مايغا إلى أن هناك مثلا في مالي مفاده أنه من المستحيل العثور على إبرة داخل غرفة مغلقة إذا وقف عليها عمدا أحد المشاركين في البحث عنها، مضيفا: “هذا هو الوضع الذي نواجهه في مالي حاليا، ولا نفهمه ولا نريد التسامح معه”.

مالي تستدعى السفير الفرنسي احتجاجًا على تصريحات لماكرون

ردا على تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، استدعت وزارة الخارجية المالية الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، سفير فرنسا في باماكو، للاحتجاج على ما أسمته بـ”التصريحات غير الودية والمهينة” للرئيس الفرنسي، حسب بيان لها. وكان ماكرون دعا الثلاثاء إلى “عودة الدولة” في هذا البلد الأفريقي، كما وصف الخميس الاتهامات التي ساقها رئيس وزراء مالي تشوغويل كوكالا مايغا، على أن باريس تخلت عن مالي، بـ”المخزية”.