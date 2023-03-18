رئيس “حمس” الجديد يمد يده للجميع

حساني تعهد بالتعاون مع السلطات والطبقة السياسية

زكى أعضاء مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، رئيسا بالإجماع دون دخول أي منافس آخر على الخط، بينما انتخبوا كلا من أحمد صادوق، وناصر حمدادوش، وعبد الكريم دحمان نوابا للرئيس .

وجد عبد العالي حساني، مدير التنظيم السابق في حركة مجتمع السلم نفسه مرشحا وحيدا في الساحة، لخلافة مقري على رأس “حمس”، بعدما قرر عبد المجيد مناصرة الذي سبق أن أعلن عن نيته في الترشح “الانسحاب الصامت” طواعية، بعدما تأكد بأن الكفة ستميل بنسبة كبيرة لصالح حساني، وهو الأمر الذي رسم بصفة نهائية مباشرة بعد الاجتماع السري لأعضاء مجلس الشورى الجدد.

كما بدت الأمور أكثر وضوحا بعدما شوهد القيادي في الحركة عبد المجيد مناصرة، وهو يغادر القاعة في حدود الساعة الثانية زوالا دون أن يدلي بأي تصريح.

والمتتبع لسير أشغال المؤتمر الثامن للحركة في يومه الثالث والأخير، يرى بوضوح أن الأمور ظهرت محسومة لصالح حساني المعروف قربه من رئيس الحركة السابق عبد الرزاق مقري، كما أن حساني الذي يوصف بأنه رجل الظل في الحركة يحظى بدعم زملاء له في القيادة التنفيذية لحمس.

وتعهد حساني في أول كلمة له مباشرة بعد تنصيبه بأنه سيعمل على تكريس مبادئ الحركة والاستمرار في خطها السياسي، داعيا مناضلي “حمس” للالتفاف حول مشروع الحركة ودعمه، مشير إلى أن الحركة ستعيش مستقبلا مرحلة انتقالية تراعي من خلالها المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية، مضيفا أن الوقت الراهن يستدعي تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تنتظر الجزائر.

وتعهد حساني كذلك بالتعاون مع الجميع سواء طبقة سياسة أو حتى الرسمية، ومع مختلف شرائح المجتمع المدني من أجل تقديم بدائل ومتقرحات وحتى انتقادات، قائلا: “نحن حريصون على التعايش مع المستجدات التي تعرفها الجزائر وبحاجة أيضا إلى تمتين الجبهة الداخلية”، مضيفا أن “حمس” وفية لخطها السياسي وانحيازها للشعب الجزائري بما يخدم مصلحته.

ويأتي هذا بالتزامن مع تزكية أعضاء مجلس الشورى كلا من أحمد صادوق، ناصر حمدادوش وعبد الكريم دحمان نوابا للرئيس، وتم بنفس المناسبة انتخاب عبد الرحمان بن فرحات رئيسا لمجلس الشورى الوطني للحركة بـ204 صوت مقابل 58 صوتا لمنافسه نعمان لعور.