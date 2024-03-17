رئيس حمس: الجزائر قادرة على لعب دور إقليمي أكبر

شدد على التعاون والتلاحم لمواجهة التحديات الخارجية

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، مساء السبت بولاية ميلة، إلى تعاون وتلاحم الجزائريين لمواجهة التحديات الخارجية.

وأكد حساني شريف، خلال كلمته التي ألقاها عقب الإفطار الجماعي السنوي الذي احتضنته قاعة حفلات ببلدية سيدي مروان بحضور إطارات الحزب وممثلين لعدة تشكيلات سياسية بالولاية، على ضرورة “اغتنام فرص التعاون بين الجزائريين بمختلف أطيافهم لمجابهة التوترات المحيطة بالبلاد”.

واعتبر ذات المسؤول الحزبي أن “التوافق بين الجزائريين بما في ذلك مختلف الأطياف السياسية والسلطة هو ما تحتاجه البلاد اليوم”، داعيا في هذا السياق الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى “الوحدة والتضامن والتلاحم خدمة للوطن والقضايا الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

كما أكد رئيس حمس على أن الجزائر “قادرة على لعب دور إقليمي أكبر”، داعيا في نفس الوقت إلى العمل على ضمان استقرار الجبهة الاجتماعية.

ونوه رئيس حركة مجتمع السلم بالجهود المبذولة من طرف الدولة والتي تتطلب – حسبه – المزيد من الجهود وبإشراك الجميع لمواجهة أخطار الآفات الاجتماعية على غرار المخدرات، لافتا إلى أن أطرافا خارجية تسعى لإغراق البلاد بها لتفكيك النسيج الاجتماعي.

كما رافع رئيس حركة مجتمع السلم لأجل حماية الثوابت والقيم الراسخة في المجتمع الجزائري المنبثقة عن بيان أول نوفمبر 1954.