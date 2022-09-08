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رئيس دولة إفريقية يقيل رئيس الوزراء وقائد الأركان بسبب “محاولة انقلاب”

الشروق أونلاين
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رئيس دولة إفريقية يقيل رئيس الوزراء وقائد الأركان بسبب “محاولة انقلاب”
أرشيف
بوروندي

أقال رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي يوم الأربعاء، كل من رئيس الوزراء ألان غيوم بونيوني، ورئيس الأركان الجنرال غابرييل نيزيجاما، بدعوى تورطهما في محاولة انقلاب ضدّه.

وجاءت الإقالة حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، بعد أن أعلن الرئيس نداييشميي الأسبوع الماضي، عن محاولة  انقلاب تدبّر ضده في اجتماع مع مسؤولين حكوميين.

ويرأس نداييشيمي الدولة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، منذ جوان 2020، بعد وفاة سابقه بيير نكورونزيزا بسكتة قلبية.

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