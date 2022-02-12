رئيس دولة يصطحب طفلة للمدرسة لهذا السبب (فيديو)
رافق رئيس مقدونيا الشمالية فتاة تبلغ من العمر 11 عاما مصابة بمتلازمة داون إلى المدرسة بعد أن سمع أنها تتعرض للتنمر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس ستيفو بنداروفسكي، يمسك بيد إمبلا أديمي، بينما كان يمشي معها إلى مدرستها الابتدائية في مدينة “غوستيفار”.
Инклузивноста како стремеж не треба да остане само декларативен принцип, туку да се користат потенцијалите на лицата со атипичен развој. Предрасудите да не бидат пречка за изградба на еднакво и праведно општество за сите. Емпатијата е наша морална обврска. #Ембла pic.twitter.com/SJEiMzMykU
— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) February 7, 2022
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن متحدث باسم الرئيس بنداروفسكي، قوله: “إمبلا عانت من التنمر في المدرسة نتيجة إصابتها بمتلازمة داون ، مضيفا: “تحدثت إلى والديْ إمبلا حول التحديات التي تواجهها هي وعائلتها على أساس يومي”، وناقشنا الحلول.
وذكر الرئيس أنهم “يجب ألا يتمتعوا بالحقوق، التي يستحقونها فحسب، بل يجب أن يشعروا أيضًا بالمساواة والترحيب في مكاتب المدرسة، وساحات المدرسة. إنه التزامنا كدولة، ولكن أيضًا كأفراد، والعنصر الأساس في هذه المهمة المشتركة هو التعاطف”.
نشر الرئيس المقدوني مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو جالس مع عائلة إمبلا، ويقدم لها الهدايا، ثم وهو يلوّح لها عند بوابة المدرسة.