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رياضة

رئيس رابطة الليغا يعلّق على إمكانية انتقال مبابي إلى الريال

عمر سلامي
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رئيس رابطة الليغا يعلّق على إمكانية انتقال مبابي إلى الريال
أرشيف
كيليان مبابي

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، ثقته في إتمام انتقال نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ، للدوري الإسباني الموسم المقبل.

وقال تيباس، في تصريح لقناة “موفيستار بلس” الإسبانية: “لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي”.

وأضاف: “مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم المقبل، بنسبة 70 أو 80%”.

ورفض مبابي تفعيل خيار تمديد عقده الحالي مع نادي باريس سان جيرمان حتى 2025، حيث كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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