رئيس رابطة الليغا يعلّق على إمكانية انتقال مبابي إلى الريال

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، ثقته في إتمام انتقال نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ، للدوري الإسباني الموسم المقبل.

وقال تيباس، في تصريح لقناة “موفيستار بلس” الإسبانية: “لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي”.

وأضاف: “مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم المقبل، بنسبة 70 أو 80%”.

🗣️ جوزيب بيدرول (التشيرينغيتو): “قال تيباس أن هنالك فرصة بنسبة 70% لقدوم مبابي إلى مدريد، ولكن فلورنتينو بنفسه لا يعرف ذلك بعد”. pic.twitter.com/mxiP6nnlsm — BlancosGlobal (@Blancos_Global) September 25, 2023

ورفض مبابي تفعيل خيار تمديد عقده الحالي مع نادي باريس سان جيرمان حتى 2025، حيث كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.