رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: اتفاقيات شراكة مع الجزائر خلال 3 أشهر

قال رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة فيصل بن قاسم آل الثاني عن رغبة قطر في الاستثمار في الجزائر لتوفرها على كل المقومات الطبيعية والكوادر البشرية معلنا عن عدة مشاريع واتفاقيات سترى النور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال فيصل بن قاسم في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى الخميس “إن هذه الاتفاقيات ستكون في مجال السياحة والفندقة والمناجم والزراعة خاصة الزراعات الاستراتيجية في الصحراء حيث هناك دراسات بين رجال أعمال البلدين لتهيئة الأرضية لتجسيد هذه المشاريع” مثمنا التحفيزات والتسهيلات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال الاستثمار”.

وأضاف: “إن الجزائر سوق كبيرة ولديها فرص واعدة للاستثمار سواء من خلال موقعها الاستراتيجي والمقومات الطبيعية والمؤهلات البشرية التي تمتلكها إلى جانب البينية التحتية الموجودة وهذا كله جعل قطر تطمح إلى تجسيد مشاريع عملاقة مشتركة مع هذا البلد الكبير والعمل خاصة على خلق شركات مساهمة”، مؤكدا انه ستكون هناك حركة صناعية وتجارية كبيرة في الجزائر نظر لمناخها الاستثماري الملائم”.

كما أكد رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الجزائر لها دور كبير في العالم ككل ولها طريقتها الخاصة وقطر نفس الشيء ولذلك نجد أن العلاقات الثنائية هي علاقات مميزة ومتينة وأخوية بين الدولتين وبين الشعبين.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.

وحضر اللقاء كل من وزير الصحة ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وقال فيصل بن قاسم آل الثاني، عقب اللقاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون أبدى اهتمامه بإطلاق استثمارات في مجال الزراعة والسياحة وفي كل المجالات.