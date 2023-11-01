رئيس رابطة قسم الهُوّاة بدأ يشعر بِخطر تنحيته أُسوة بِمدوار

يبدو أن رئيس رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة علي مالك، بدأ يشعر بِاقتراب موعد رحيله عن هذه الهيئة.

وكان علي مالك قد فاز بِعهدة ثالثة رئيسا لِرابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، في ديسمبر 2021.

ومعلوم أن هذه الهيئة تُشرف على تسيير وتنظيم بطولة القسم الثاني لِكرة القدم.

وقالت الرّابطة في أحدث بيان لها، إن أعضاء مكتبها التنفيذي يتضامنون مع الرّئيس علي مالك، ويُدعّمون مسعاه في “التسيير الرّاشد للرّابطة”.

جاء ذلك بعد ترأّس علي مالك اجتماعا، حضره زملاؤه في المكتب التنفيذي للهيئة، الثلاثاء.

ويمرّ علي مالك بِوضعية حرجة، بعد اتّهامه مُؤخّرا بِمنح مسؤولي نادٍ في القسم الثاني، رخصة انتداب لاعبين جدد قبيل انطلاق الموسم الجاري. رغم أن لجنة المنازعات منعته من جلب اللاعبين، بِسبب غرق إدارة الفريق في وحل الديون.

ولجأت رابطة الكرة لِقسم الهُوّاة إلى إصدار بيانَين في تاريخَين غير مُتباعدَين، لِإشفاء غليلها، وتبرئة الرّئيس علي مالك. وشدّدت على أن الرّخصة الممنوحة لِنادي أولمبي المدية، تتعلّق بِالسّماح لِإدارته بِانتداب لاعبين جدد ينتمون إلى فئتَي أقلّ من 21 و19 سنة، وليس صنف الأكابر.

وكان الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي قد أقدم مُؤخّرا على حلّ رابطة الكرة المحترفة، وأنهى مهام رئيسها عبد الكريم مدوار ومكتبه التنفيذي. فبدا جليا أن علي مالك شعر بِاقتراب موعد إجباره على إعادة المئزر إلى أهله.