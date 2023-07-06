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رياضة

رئيس رواندا يأمر بِردع المُشعوذين في الحقل الرياضي

الشروق الرياضي
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رئيس رواندا يأمر بِردع المُشعوذين في الحقل الرياضي
الأرشيف
زيمبابوي اتّهمت الكاميرون بِمُمارسة الشعوذة في "شان" 2021، وجلب خفّاش نافق ورميه في الملعب.

أمر رئيس رواندا بول كاغامي مسؤولي الرياضة في بلده، بِوضع حدّ لِمُمارسات سلبية على غرار الشعوذة.

وفي آخر جلسة له مع إطارات رياضية في بلده، قال رئيس رواندا بول كاغامي: “هذه المُمارسات الضارّة تصرف الانتباه عن تطوير الرياضة، وتُعيق تقدّم البلاد. لا يُمكن للرياضة أن تذهب بعيدا. هذه أمور يجب أن تتوّقف”.

ووفقا لِهيئة الإذاعة البريطانية، فإن رئيس رواندا كان يُشير إلى آفات الشعوذة والرّشوة والانتقادات المُوجّهة إلى الحكّام في الحقل الرياضي. وأضافت أن بول كاغامي أكّد أنه لن يكون هناك مجال للأعذار لاحقا، ويجب أن يُعاقَب المُتورّطون. وأن الرياضة مسعى وطني يؤثر في حياة كل المواطنين.

وفضلا عن الآفات المذكورة أعلاه، كانت “الكاف” قد عاقبت مُؤخّرا منتخب رواندا لِكرة القدم، ورسّمت خسارته بِثلاثية نظيفة أمام الزائر البنيني، رغم انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1). وذلك بِسبب توظيف الروانديين في هذه المواجهة للاعب مُعاقَب.

ولُعبت مباراة رواندا والبنين في الـ 29 من مارس الماضي، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وخرج منتخب رواندا من سباق التصفيات، ولن يُشارك في “كان” كوت ديفوار 2024.

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