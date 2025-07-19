رئيس زيمبابوي: الجزائر شريك استراتيجي وعلاقاتنا متجذرة في التضامن والتحرر

حل رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسون دامبودزو منانغاغوا، اليوم السبت بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، وكان في استقبال الرئيس الزمبابوي، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري.

وأكد رئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، مساء اليوم السبت، على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بالجزائر، واصفًا إياها بـ”البلد الصديق” الذي تربطه بزيمبابوي روابط قوية ومتجذرة قائمة على التضامن والكفاح المشترك ضد الاستعمار.

وجاءت تصريحات الرئيس منانغاغوا عقب محادثات ثنائية جمعته برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، حيث ثمّن الدور التاريخي للجزائر في دعم نضال زيمبابوي من أجل الاستقلال، قائلاً: “نشكر الشعب الجزائري العظيم على هذا الدعم، وهذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز علاقاتنا الثنائية”.

وأشار الرئيس الزيمبابوي إلى “الطابع الثوري” الذي يميز علاقات البلدين، مشددًا على أنها تنبع من “روح الكفاح المشترك ضد الاستعمار والإمبريالية”، ومؤكدًا على التزام بلاده بدعم الشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل تقرير المصير، إضافة إلى دعمه للحوار الجاد لإنهاء الصراع في فلسطين والتضامن مع سكان غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

كما عبّر عن امتنانه للجزائر نظير ما قدمته من دعم ملموس لبلاده، مشيرًا إلى قيام الجزائر ببناء مدرسة في زيمبابوي، إلى جانب إرسال 15 ألف طن من الأسمدة للمساعدة في مواجهة آثار الجفاف الناتج عن ظاهرة “النينيو” سنة 2024، وهو ما لقي ترحيبًا كبيرًا لدى الشعب الزيمبابوي.

وفي ختام تصريحاته، شدد الرئيس منانغاغوا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، لافتًا إلى أن زيمبابوي تتطلع إلى شراكات مع دول تشاطرها نفس الطموحات، على غرار الجزائر، من أجل العمل سويًا على إصلاح النظام الدولي، ومكافحة الإرهاب، والمساهمة في استتباب الأمن والسلم عبر العالم.