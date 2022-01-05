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رياضة

رئيس سيراليون يُطالب لاعبي المنتخب بِنيل الكأس الإفريقية

علي بهلولي
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رئيس سيراليون يُطالب لاعبي المنتخب بِنيل الكأس الإفريقية
لاعبو منتخب سيراليون خلال التدريبات (صورة اتحاد الكرة السيراليون)

طالب رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو لاعبي منتخب بلاده، بِإحراز كأس أمم إفريقيا، خلال مشاركتهم في نسخة الكاميرون التي يُرفع ستارها مساء الأحد المقبل.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي الحالي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لـ “كان” 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وقال الرّئيس جوليوس مادا بيو: ” بعد عبور للصّحراء دام 25 سنة، فإن منتخبنا الوطني السيراليوني يجب أن يذهب إلى الكاميرون بِهدف وحيد، وهو إحراز الكأس الإفريقية”.

جاء ذلك على هامش استقبال خصّ به رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لاعبي منتخب بلاده، وكما نشره اتحاد الكرة المحلّي في أحدث تقرير له.

وأضاف رئيس جمهورية سيراليون يقول مخاطبا لاعبي منتخب بلاده: “انطلقوا واجعلوا سيراليون فخورة بِنجاحكم. لقد بدأنا نجعل وجودنا ملموسا على المسرح العالمي. اذهبوا واستمرّوا في هذا الطريق”.

وقبل نسخة الكاميرون 2022، تأهّل منتخب سيراليون مرّتَين لِكأس أمم إفريقيا: في طبعتَي 1994 و1996. وفي كلا البطولتَين ودّع السباق من الدور الأوّل.

ويشدّ وفد منتخب سيراليون هذا الخميس الرّحال جوّا نحو الكاميرون، موطن البطولة الكروية القارية.

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