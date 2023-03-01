رئيس شبيبة القبائل يستقيل ويشكر الرئيس تبون

أعلن رئيس نادي شبيبة القبائل يزيد ياريشان مساء الأربعاء، عن استقالته من هذا المنصب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه ياريشان، الذي كان قد استهلّ مهام رئاسة نادي “الكناري” في سبتمبر 2021.

واتّخذ ياريشان هذا القرار، بعد إعلان شركة الهاتف المحمول “موبيليس” عن شراء النّسبة الكبرى من أسهم نادي شبيبة القبائل، واعتزامها ضخّ دماء جديدة في الجهاز الإداري للفريق.

وقال ياريشان إنه يشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ساعد فريق شبيبة القبائل، من خلال قدوم الشركة العمومية “موبيليس” لِتمويل “الكناري”.

وأضاف يزيد ياريشان أنه سيترك الشبيبة وهو مرتاح البال، لِأنه لمّا تقلّد المنصب اغترف من حرّ ماله، وقدّم ما بِوسعه لِتحسين صورة ونتائج النادي. رغم أن الفريق كان يُعاني ماليا، وينخر جسده “المُخرّبون” (ما يُسمّى بِالعامّية الخلاطين). وأيضا لِأن المُموّل الجديد (موبيليس) للفريق يملك احترافية كبيرة في التسيير.