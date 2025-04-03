رئيس شركة “سيبسا” الإسبانية للطاقة في الجزائر

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي يوم الخميس، نظيره من شركة “سيبسا” الإسبانية مارتين فيتسيلار، في إطار تعزيز التعاون الإستراتيجي وتطوير مجالات الشراكة القائمة بين المؤسستين.

حيث استعرض الطرفان، حسب ما نقله بيان لسوناطراك، سبل استكشاف آفاق جديدة تدعم الشراكة الثنائية. خصوصًا في ميادين الطاقات النظيفة والمتجددة، التي تكتسي أهمية متزايدة في المشهد الطاقوي العالمي.

وفي هذا السياق، جدد الجانبان “التزامهما بتطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة”. يضيف البيان، مشيرا إلى “توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في أكتوبر الماضي، من أجل دراسة جدوى مشتركة لمشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر”.

وسيسهم هذا المشروع المشترك في “تحقيق أهداف الشركتين في مجال إزالة الكربون. حيث يشمل:

إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي،

ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتزويد المحللات الكهربائية بالطاقة المتجددة.

وتعدّ شركة “سيبسا” شريكًا تاريخيًا لمجمع سوناطراك. وهي شركة عالمية رائدة تعمل بشكل متكامل عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، كما تنشط أيضًا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، يقول البيان.