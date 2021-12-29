رئيس غينيا لمنتخب بلاده: كأس افريقيا أو تسديد ما تم صرفه على الفريق

وجه الرئيس المؤقت لدولة غينيا، العقيد مامادو دومبويا، رسالة شديدة اللهجة للاعبي منتخب بلاده، قبل توجههم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، مؤكدا أنهم سيعيدون ميزانية المشاركة في حال عدم التتويج بالمنافسة.

وخلال الحفل الذي نظمه الرئيس المؤقت، سلم أعضاء المنتخب علم البلاد ورسالة، أبرز ما جاء فيها عبارة: “اجلبوا الكأس أو أنكم ستسددون المبالغ التي صرفت عليكم”.

ويتواجد المنتخب الغيني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من السنغال وزيمبابوي ومالاوي.