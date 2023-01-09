رئيس فرنسا مُنزعج من “إهانة” لوغرايت لِزيدان

أبدى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون انزعاجه من التصريحات الحادّة والنّاقمة لِرئيس اتحاد الكرة المحلّي نوال لوغرايت، ضد أسطورة اللّعبة زين الدين زيدان.

وكان لوغرايت قد أطلق تصريحات “فجّة” ضد زيدان، أثارت استياء الشارع الرياضي الفرنسي، على غرار نجم الهجوم الحالي كيليان مبابي والسّابق فرانك ريبيري.

وفي مؤتمر صحفي نشّطته، الإثنين، نقلت إذاعة “آر آم سي” على لسان وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا قولها: “رئيس الجمهورية ماكرون مُحبَط ومُتضايَق من مثل هذه التصريحات ضد أسطورة كرة القدم”.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أيضا أن عديد الشخصيات في بلادها ومن مجالات مُتباينة، طالبت نوال لوغرايت بِالاستقالة من منصب رئيس اتحاد الكرة المحلّي.

ويرأس نوال لوغرايت (81 سنة) اتحاد الكرة الفرنسي منذ 2011، وتمتدّ عهدته الرّابعة التي بدأت في 2021 حتى 2025.