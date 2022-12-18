رئيس فرنسا يوصد الباب في وجه زيدان

طالب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون اتحاد الكرة المحلّي سهرة الأحد، بِتمديد عقد الناخب الوطني ديدييه ديشان.

وتنقضي مدّة عقد ديشان على رأس العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي في الـ 31 من ديسمبر الحالي، بعد أن استهلّ المهام في صيف 2012.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون: “بِالطّبع، طلبتُ من ديشان أن يبقى. أُريد أن يُواصل المهام”، في ردّه على سؤال وجّهه له إعلامي من إذاعة “آر آم سي”.

ونشر ماكرون شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يُظهره داخل غرفة حفظ الملابس بعد المباراة النهائية للمونديال، وهو يرفع من معنويات لاعبي منتخب بلاده، ويُثمّن العروض الفنية التي قدّموها. ثم هنّأ ديشان”. كما كتب عبارة “فخورون بكم”.

وبِالنظر إلى ثقل الجهة التي قدّمت الطلب، فإن الرئيس الفرنسي يكون قد أوصد أبواب الدّاعين إلى تنحية ديشان وتعويضه بِالتقني زين الدين زيدان، على رأس العارضة الفنية لِمنتخب فرنسا.

وقبل ذلك، كان زيدان قد رفض دعوة السلطات العليا في بلاده بِحضور نهائي مونديال قطر 2022. عكس بعض زملائه من اللاعبين القدماء لـ “الديكة” الذين لبّوا الدّعوة.