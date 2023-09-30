رئيس فريق كروي أمام جنايات وهران يوم 3 أكتوبر

ضبطت بحوزته 9.5 كلغ من الكوكايين

حدّدت، الجهات القضائية في وهران، يوم 3 أكتوبر من الشهر الجديد، تاريخا للشروع في محاكمة رئيس فريق لكرة قدم بغرب البلاد، في حال إيقاف بتهمة حيازة كمية 9.5 كلغ من مخدر كوكايين، ومن معه في قضية على درجة عالية من الخطورة، وذلك أمام محكمة الجنايات الابتدائية في وهران.

وتم برمجة جلسة شبكة الاتجار الدولي في مادة الكوكايين، التي يتابع فيها عشرة أشخاص، بعد انتهاء التحقيق القضائي، وتأكد قاضي التحقيق، أن الواقعة التي اشتغل مطولا عليها، هي جريمة جنائية مكتملة الأركان، حيث تم إحالة المتهمين على محكمة الجنايات المختصة للنظر في مثل هذه الجرائم.

ويتم عرض هؤلاء المتهمين على الدورة الجنائية الابتدائية ومحاكمة المتورطين في الملف، يوم الثلاثاء المقبل، بعد بحث قضائي واسع استغرق أكثر من 20 شهرا، بسبب خطورة القضية والتهم التي توبع بها الأشخاص العشرة في الملف، من ضمنهم رئيس فريق لكرة القدم، يكون قد استغل النشاط الرياضي كوسيلة لإبعاد شبهات الاتجار في المخدرات الصلبة.

ولفتت مصادر “الشروق”، إلى أن التحقيقات المركزة التي انطلقت في شهر ديسمبر 2021 إلى غاية تاريخ إحالة الملف على جنايات وهران، أفادت باقتناع قاضي التحقيق بالمنسوب إلى المعنيين بالأمر، خاصة الوقائع التي تحمل صبغة جناية، من خلال المحجوزات المضبوطة والإفادات التي وفرها الشركاء في حال إيقاف، إضافة إلى التقارير الإخبارية، التي تطرقت بالتفصيل إلى بروز ثراء سريع على بعض المتهمين، نتيجة الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة.

وكان قاضي التحقيق، أسدل الستار، في بداية أوت الماضي، على مرحلة التحقيق التفصيلي واستكمل كل الإجراءات القانونية في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة رئيس فريق كرة القدم”، حيث تم الحسم في نوعية الجرائم التي سيتابع بشأنها المتهم الرئيس “س.أ” 39 عاما ومن معه.

ويتابع المحالون العشرة على الدورة الجنائية الابتدائية في وهران، بتهم تخص إنشاء شبكة دولية منظمة عابرة للحدود لغرض التهريب الدولي للمخدرات، تخزين ونقل المخدرات، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال في أنشطة غير مشروعة، تنظيم وتسيير شبكة إجرامية، تبييض العائدات الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، الإثراء غير المشروع، مخالفة تنظيم النقد والصرف فيما يخص حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وفي التفاصيل، كانت هيأة التحقيق، استمعت في مراحل الاستماع التمهيدي، إلى ما لا يقل عن 20 شخصا، من ضمنهم تسعة أشخاص يعتبرون أبرز شركاء العقل المدبر في تسويق “المسحوق الأبيض” على تجار ومروجي هذه السموم في وهران وولايات مجاورة في غرب البلاد.

ومعلوم أن قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في وهران، كان في شهر ديسمبر 2021، قرر حبس ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة، وإخضاع اثنين آخرين لنظام الرقابة القضائية، بعد ما فككت مصالح الأمن المختصة بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات الصلبة واللينة (الكوكايين والكيف المعالج)، يقود الشبكة، رئيس لفريق كرة القدم، تم القبض عليه وهو بصدد عقد صفقة بيع كمية من مخدر الكوكايين، تقدر القيمة السوقية للشحنة بمئات ملايين الدينارات.

وعرفت الأبحاث النوعية، التي أشرف عليها ضباط لهم باع واسع في التحقيقات الجنائية المرتبطة بتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية المنظمة العابرة للحدود، تمديدا للاختصاص الأمني في عدة ولايات أبرزها الجزائر العاصمة، لإيقاف أحد المتهمين في الشبكة، التي كانت تصول وتجول في غرب البلاد، بفعل علاقات مشبوهة تربط بين متهمين ومسؤولين سابقين في حالة إيقاف.

ومكنت الأبحاث الأمنية المنجزة في القضية، من ضبط 9.5 كيلوغرامات من المخدرات الصلبة كوكايين معبأة داخل أكياس صغيرة موزونة ومعدة للتسويق، و70 كلغ من راتنج القنب الهندي “مخدرات” وهواتف نقالة ذكية وكذا 6 مركبات منها ما هو مجهز بمخابئ سرية في هياكلها تستعمل في النقل والتوزيع.