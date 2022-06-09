رئيس فنزويلا يطّلع على أغراض تعرض لأول مرة للعلامة عبد الحميد بن باديس

في إطار زيارته إلى الجزائر، اطّلع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو صباح الخميس بمتحف المجاهد، على أغراض تعرض لأول مرة للعلامة عبد الحميد بن باديس.

وقبل ذلك، وضع مادورو إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلّد لأرواح الشهداء بمقام الشهيد في العاصمة.

وبعدها، زار مادورو المتحف الوطني للمجاهد، أين تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي للجزائر. قبل أن يطّلع على أغراض شخصية للعلامة عبد الحميد بن باديس تعرض لأول مرة.

وحلّ نيكولاس مادورو بالجزائر مساء الأربعاء، في زيارة تدوم يومين. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة.