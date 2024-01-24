-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رئيس فنزويلا يكشف عن 5 محاولات لاغتياله

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
رئيس فنزويلا يكشف عن 5 محاولات لاغتياله
أرشيف
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء، عن تعرّضه لـ5 محاولات اغتيال من طرف المعارضة اليمينية، خلال عام 2023 الماضي.

وقال مادورو في تجمع حاشد بالعاصمة كراكاس بمناسبة الذكرى الـ66 للثورة:”لقد أُحبطت خمس مؤامرات تهدف إلى اغتيالي في عام 2023″.

وتابع رئيس فنزويلا يقول:”تم القبض على جميع المتورطين في هذه المؤامرات واعتقالهم وإدانتهم، وقد اعترفوا بذنبهم”.

وأضاف مادورو إن محاولات الاغتيال كانت تستهدف أيضا، كل من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، وكبار القادة العسكريين. إلى جانب حاكم ولاية تاتشيرا فريدي برنال.

كما أشار الرئيس الفنزويلي إلى أن المعارضة اليمينية المتطرفة كانت وراء إعلان خوان غوايدو رئيسا للبلاد قبل 5 سنوات.

حيث تسائل بالقول:”أين غوايدو الآن، وأين مادورو؟”. متعهدا بأن البلاد ستجري انتخاباتها الرئاسية “ليحقّق الشعب الفنزويلي انتصارا آخر”، على حدّ تعبيره.

مقالات ذات صلة
الصين.. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي

الصين.. 47 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي

خارجية موريتانيا تتجاهل دعوة بوريطة للمبادرة الأطلسية

خارجية موريتانيا تتجاهل دعوة بوريطة للمبادرة الأطلسية

اتفاق جزائري روسي على تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

اتفاق جزائري روسي على تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

خان يونس تبتلع جيش الاحتلال.. والكيان تحت الصدمة

خان يونس تبتلع جيش الاحتلال.. والكيان تحت الصدمة

شاهد.. رئيس وزراء الهند يفتتح معبدا هندوسيا على أنقاض مسجد

شاهد.. رئيس وزراء الهند يفتتح معبدا هندوسيا على أنقاض مسجد

الكرملين يعلّق على تعهّد ترامب بحلّ أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

الكرملين يعلّق على تعهّد ترامب بحلّ أزمة أوكرانيا خلال 24 ساعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد