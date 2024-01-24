رئيس فنزويلا يكشف عن 5 محاولات لاغتياله

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء، عن تعرّضه لـ5 محاولات اغتيال من طرف المعارضة اليمينية، خلال عام 2023 الماضي.

وقال مادورو في تجمع حاشد بالعاصمة كراكاس بمناسبة الذكرى الـ66 للثورة:”لقد أُحبطت خمس مؤامرات تهدف إلى اغتيالي في عام 2023″.

وتابع رئيس فنزويلا يقول:”تم القبض على جميع المتورطين في هذه المؤامرات واعتقالهم وإدانتهم، وقد اعترفوا بذنبهم”.

وأضاف مادورو إن محاولات الاغتيال كانت تستهدف أيضا، كل من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، وكبار القادة العسكريين. إلى جانب حاكم ولاية تاتشيرا فريدي برنال.

كما أشار الرئيس الفنزويلي إلى أن المعارضة اليمينية المتطرفة كانت وراء إعلان خوان غوايدو رئيسا للبلاد قبل 5 سنوات.

حيث تسائل بالقول:”أين غوايدو الآن، وأين مادورو؟”. متعهدا بأن البلاد ستجري انتخاباتها الرئاسية “ليحقّق الشعب الفنزويلي انتصارا آخر”، على حدّ تعبيره.