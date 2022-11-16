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رئيس كوبا يعلن عن زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون

الشروق أونلاين
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رئيس كوبا يعلن عن زيارة إلى الجزائر لبحث التعاون
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رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز

أعلن رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز، الأربعاء، عن شروعه في جولة دولية تشمل الجزائر وروسيا وتركيا والصين، لبحث التعاون مع قادة هذه الدول.

ونشر رئيس كوبا في سلسلة تغريدات حول هذه الجولة الجديدة والتي قال أنها بدعوة من قادة هذه الدول، أنها من أجل بحث التعاون وقضايا طاقوية ودولية.

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