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رئيس كوت ديفوار يوقّع عفوا رئاسيا عن غريمه المُدان بالفساد لوران غباغبو

الشروق أونلاين
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رئيس كوت ديفوار يوقّع عفوا رئاسيا عن غريمه المُدان بالفساد لوران غباغبو
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جانب من لقاء سابق بين واتارا وغباغبو

أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا يوم الأحد، أنه وقّع مرسوما يمنح بموجبه عفوا رئاسيا عن سابقه لوران غباغبو المدان في قضايا فساد.

وقال واتارا في تغريدة على تويتر:”من أجل زيادة تعزيز التماسك الاجتماعي، وقعت مرسوما يمنح لوران غباغبو عفوا رئاسيا”.

وذكر التلفزيون الحكومي أن العفو يتضمن أيضا إلغاء تجميد حسابات غباغبو، الذي حكم البلاد بين 2000 و2011، ودفع متأخرات معاشه الرئاسي.

 وعاد غباغبو إلى كوت ديفوار العام الماضي، بعد أن برأته محكمة لاهاي عام 2019 من تهم ارتكاب جرائم حرب في البلاد، بعد رفضه تسليم السلطة عقب هزيمته أمام واتارا في انتخابات 2010.

ومع ذلك، لا يزال غباغبو يواجه عقوبة السجن 20 عاما، بعد إدانته عام 2019، بالتورط في اختلاس أموال من بنك أبيدجان المركزي.

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