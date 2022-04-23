رئيس كوريا الجنوبية يوجّه رسالة إلى كيم جونغ أون.. وهكذا كان الردّ

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الجمعة، أن زعيم البلاد كيم جونغ-أون، تلقى رسالة خطيّة من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن.

وبعث كيم جونغ-أون بدوره رسالة إلى الرئيس مون، الذي تشارف ولايته على الانتهاء، في اليوم الموالي، حسب نفس المصدر.

وأفادت الوكالة بأن مون أشار في رسالته إلى “الجهود المبذولة لزعيمي الكوريتين للسلام في شبه الجزيرة الكورية. والتعاون بين الكوريتين في ظل الأوضاع الصعبة”. كما عبّر زعيم الرئيس مون عن نيّته في “دعمه لجعل الإعلانات المشتركة بين الكوريتين أساسا لإعادة التوحيد حتى بعد نهاية ولايته”. وقد اتفّق الطرفان على أنّ “العلاقات الثنائية بين الكوريتين، ستتحسّن، إذا بذل الجانبان جهودا حثيثة لذلك”. كما أعرب كيم جونغ-أون عن “تقديره لما فعله الرئيس مون، من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته”. من جهتها، أكدت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، تبادل الرسائل بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. وقالت المتحدثة إنّ الرئيس مون أكد في رسالته على “أهمية تجاوز الكوريتين عصر المواجهة بالحوار. معبّرا عن أمله في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن”. وتنتهي ولاية رئيس كوريا الجنوبية الحالي مون جيه-إن مون البالغة 5 سنوات، في يوم 9 ماي المقبل.

جو بايدن في كوريا الجنوبية الشهر المقبل

سيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى كوريا الجنوبية في الفترة مابين 20 و22 ماي المقبل. أياما قليلة بعد تنصيب الرئيس الجديد للبلاد يون سيوك-يول.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية في كوريا الجنوبية يوم 21 أفريل، من المتوقع أن يزور بايدن البلاد “قبل أو بعد سفره إلى اليابان لحضور اجتماع الحوار الأمني الرباعي في 24 ماي”.

وسيكون لقاء بايدن مع نظيره الكوري، أسرع قمة بين البلدين. حيث ينتظر أن ينصّب سيوك-كرئيس للبلاد بتاريخ 10 ماي القادم.

كوريا الشمالية تستعدّ لتنظيم عرض عسكري “ضخم”

في 18 أفريل، قالت وكالة يونهاب في كوريا الجنوبية، إن الجارة الشمالية تستعدّ لإجراء عرض عسكري ضخم. يشارك فيه أكثر من 20 ألف جندي. بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش يوم 25 أفريل الجاري.

ونقلت وكالة “يونهاب” الرسمية عن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، أنّ الجارة الشمالية “تستعدّ لعرض عسكري ضخم. بتجنيد أكثر من 10 آلاف جندي في مطار ميريم في بيونغ يانغ”.

ورجّح المسؤول أن يرتفع عدد الجنود المشاركين في العرض العسكري مع نهاية الأسبوع الجاري، ليصل إلى 20 ألف جندي.

كما تمّ حشد مجموعة من المعدّات العسكرية مثل الدبابات والطائرات ومنصة الإطلاق المتنقلة. وغيرها من الآليات في مطار ميريم”، وفقا لذات المصدر.

كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق “سلاح تكتيكي جديد”

أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد عن إطلاق “نوع جديد من الأسلحة التكتيكية”. بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون شهد تجربة السلاح الجديد بنجاح.

ووُصف السلاح الجديد لبيونغ يانغ، الذي لم تذكر الوكالة أي تفاصيل عنه. بأنّه “ذو أهمية كبيرة في تعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية”.

بالمقابل، قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لقذيفتين نحو البحر الشرقي مساء السبت.

وحسب ماذكرته وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء في كوريا الجنوبية، فقد قطعت القذيفتان حوالي 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا. بسرعة تقلّ عن 4 ماخ.